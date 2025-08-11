Drei Verletzte bei Verkehrsunfall auf B28 bei Kniebishütte

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Verkehrsunfall gegen 13.30 Uhr, als ein Ford-Fahrer auf der B28 bei Kniebis zwei Lkw überholen wollte. Beim Überholen des zweiten Lastwagens prallte das Fahrzeug frontal mit einem entgegenkommenden Audi zusammen. Dabei wurden der Fahrer und die Beifahrerin des Audi schwer, jedoch nicht lebensgefährlich, verletzt. Der Ford-Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Kniebis

Der Sachschaden wird auf etwa 45.000 Euro geschätzt. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße 28 war aufgrund des Unfalls zeitweise voll gesperrt. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des Ford-Fahrers.

Die Ermittlungen zu den genauen Unfallumständen dauern an. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium Pforzheim zu melden. Das Polizeipräsidium in Pforzheim hat die Pressemitteilung über den Vorfall veröffentlicht.

Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.