Zeugen beobachteten nächtlichen Diebstahl aus Pkw in Rastatt

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Diebstahl Freitagnacht, 15. August, kurz vor 2.30 Uhr. Ein Zeuge bemerkte zuerst einen Knall und beobachtete dann eine Person, die aus einem im Westring abgestellten Ford eine Tasche und ein Navigationsgerät entwendete. Der Täter schlug vor dem Diebstahl eine Fensterscheibe des Fahrzeugs ein. Zwei Personen flüchteten daraufhin vom Tatort. Genauere Beobachtungen der Zeugen ergaben, dass es sich um zwei junge Männer von etwa 16 bis 17 Jahren handelt.

Ford im Fokus

Die Täter werden als männlich, von schlanker Statur und mit südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Beide haben schwarze Haare, einer trug ein weißes, der andere ein schwarzes T-Shirt. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen, die zur Aufklärung des Falls beitragen können. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in der Nacht werden erbeten.

Die Ermittlungen in dieser Angelegenheit dauern an. Der Sachschaden und die Werte der gestohlenen Gegenstände wurden noch nicht beziffert. Polizeibeamte des Reviers Rastatt sind für Hinweise unter der Telefonnummer 07222 761-0 zu erreichen.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.