Bühl: Unbekannter ohrfeigt Frau im Linienbus

Polizeibericht aus Bühl

Bei einer Busfahrt von Baden-Baden nach Bühl kam es zu einem Schlag ins Gesicht. Die Polizei ermittelt gegen einen Unbekannten.
    Symbolbild.
    Symbolbild. Foto: Thomas Riedel

    Nach Angaben des Polizeipräsidiums Offenburg kam es am Dienstagabend gegen 21 Uhr in einem Linienbus auf der Strecke von Baden-Baden nach Bühl zu einer Auseinandersetzung. Eine 26-Jährige geriet mit einem unbekannten Mann zunächst in einen verbalen Streit. Der Mann schlug der Frau kurz darauf mit der flachen Hand ins Gesicht.

    Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Der Tatverdächtige ist 25 bis 30 Jahre alt und etwa 180 Zentimeter groß. Er ist schlank. Sein Haar ist kurz, gekräuselt und schwarz. Die Seiten sind glatt rasiert. Er trug Arbeitskleidung in Schwarz und Grau sowie eine blaue Steppjacke. Zuständig ist das Polizeirevier Bühl. Die Beamten führen weitere Ermittlungen.

    Quelle: Polizeipräsidium Offenburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

