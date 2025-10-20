Logo ka-news.de
Brandstiftung Pforzheim: Polizei ermittelt nach Feuer in Tiefgarage

Polizeibericht aus Pforzheim

In Pforzheim brannte eine Reinigungsmaschine in einer Tiefgarage. Ein 23-Jähriger sitzt nach Haftbefehl wegen schwerer Brandstiftung in U-Haft.
Von Redaktion ka-news.de
    Brandstiftung Pforzheim: Polizei ermittelt nach Feuer in Tiefgarage Foto: Thomas Riedel

    Nach Angaben der Polizei und der Staatsanwaltschaft Karlsruhe – Zweigstelle Pforzheim – verdichten sich die Hinweise auf einen 23-Jährigen, der am Dienstagabend in einer Tiefgarage eine motorisierte Reinigungsmaschine in Brand gesetzt haben soll. Einsatzkräfte löschten die Flammen zeitnah.

    Ermittlungen und Festnahme in Pforzheim

    Kriminalbeamte nahmen den Mann am Freitagvormittag vorläufig fest. Ein Haftrichter am Amtsgericht Pforzheim erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl wegen Verdachts der schweren Brandstiftung und bestehender Fluchtgefahr. Die Justiz setzte den Haftbefehl in Vollzug.

    Der 23-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Die Ermittler prüfen Motive und mögliche weitere Taten. .

    Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

