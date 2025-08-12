Brand beschädigt vier Fahrzeuge – Kriminalpolizei ermittelt

Die frühe Dienstagnacht brachte in Pforzheim Buckenberg mehrere Fahrzeugbrände mit sich. Nach Angaben der Polizei stehen die Ermittler der Kriminalpolizei vor möglichen Brandstiftungen. Gegen 3.00 Uhr entdeckten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr die Brandstellen am Strietweg und in der Marienburger Straße.

Ereignis in Pforzheim Buckenberg

In der Marienburger Straße standen zwei vollständig ausgebrannte Autos. Schäden entstanden an einem Mercedes und einem Citroen aus älteren Baujahren. Zwei benachbarte Fahrzeuge, ein Skoda und ein VW, wurden ebenfalls beschädigt. Insgesamt liegt der geschätzte Schaden bei etwa 10.000 Euro. Die Feuerwehr löschte sämtliche Brandherde bis 3.15 Uhr.

Zwei jugendliche Pärchen wurden beim Verlassen des Tatorts gesichtet. Sie flüchteten Richtung Haidachstraße und mit eScootern in den Hinterhof einer Schule. Ein Polizeihubschrauber suchte bis 4.30 Uhr nach den Verdächtigen. Die Kriminalpolizei Pforzheim hat die Ermittlungen übernommen.

Einsatz von Polizei und Feuerwehr

Ermittlungen zum Zusammenhang der Jugendlichen mit der Tat laufen noch. Zwei Verdächtige werden beschrieben. Die Polizei bittet um weitere Hinweise. Kontakt zur Kriminalpolizei ist telefonisch unter 07231 186-4444 möglich.

Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.