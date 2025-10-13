Mehrere Brände in Haiterbach werfen Fragen auf – Polizei bittet um Hinweise

Nach Angaben der Polizei hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zu mehreren Bränden in der Nacht von Montag auf Dienstag aufgenommen. Es besteht der Verdacht auf Brandstiftung. Das Polizeipräsidium Pforzheim führt die Maßnahmen.

Ermittlungen in Haiterbach

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 07051/161-4444 entgegen. Die Polizei bittet Zeugen sowie geschädigte Personen um Kontaktaufnahme. Die Ermittler prüfen sachdienliche Angaben und werten Meldungen aus. Angaben zur Zahl der Brandorte oder zur Schadenshöhe nannte die Behörde nicht. Die Auswertung von Spuren und Hinweisen läuft.

Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

