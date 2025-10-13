Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Brandstiftung Haiterbach im Fokus: Polizei nimmt Hinweise entgegen

Polizeibericht aus Haiterbach

Mehrere Brände in Haiterbach werfen Fragen auf – Polizei bittet um Hinweise

Mehrere Brände beschäftigen die Kriminalpolizei. In Haiterbach ermittelt die Polizei wegen mutmaßlicher Brandstiftung und fragt nach Hinweisen.
Von Redaktion ka-news.de
    • |
    • |
    • |
    (Archivbild)
    (Archivbild) Foto: Niklas Treppner/dpa

    Nach Angaben der Polizei hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zu mehreren Bränden in der Nacht von Montag auf Dienstag aufgenommen. Es besteht der Verdacht auf Brandstiftung. Das Polizeipräsidium Pforzheim führt die Maßnahmen.

    Ermittlungen in Haiterbach

    Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 07051/161-4444 entgegen. Die Polizei bittet Zeugen sowie geschädigte Personen um Kontaktaufnahme. Die Ermittler prüfen sachdienliche Angaben und werten Meldungen aus. Angaben zur Zahl der Brandorte oder zur Schadenshöhe nannte die Behörde nicht. Die Auswertung von Spuren und Hinweisen läuft.

    Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

    undefined

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden