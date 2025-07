Brandalarm in Rheinmünster: Funkenschlag bei Wartungsarbeiten an Lackieranlage führt zu Feuerwehr-Einsatz

Am Donnerstagnachmittag, 24. Juli, setzte ein Brandalarm die Feuerwehr Rheinmünster in Alarmbereitschaft. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 16.00 Uhr in einer Firma für Landmaschinen in der Straße "Victoria Boulevard E 200". Ein Funkenschlag bei Wartungsarbeiten an einer Lackieranlage löste die Alarmierung aus. Mitarbeiter löschten den Brand zunächst selbst mit einem Feuerlöscher.

Rheinmünster im Einsatz

Die Feuerwehr und die Flughafenfeuerwehr wurden aus Sicherheitsgründen zur Unterstützung gerufen. Es bestand die Möglichkeit, dass Glutnester einen Folgebrand verursachen könnten. Glücklicherweise blieb es bei präventiven Maßnahmen, da es weder zu Personen- noch zu Sachschäden kam. Der Einsatz verlief reibungslos.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.