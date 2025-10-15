Pforzheim-Nordstadt: Brand in Tiefgarage – Polizei ermittelt

Nach Angaben der Polizei ist am Dienstagabend, 14. Oktober, in einer Tiefgarage in der Pforzheimer Nordstadt eine motorisierte Reinigungsmaschine in Brand geraten. Einsatzkräfte registrierten gegen 22 Uhr starke Rauchentwicklung in einem Parkhaus in der Hohenstaufenstraße. Feuerwehr und Polizei löschten den Brand zeitnah.

Die Ursache steht noch nicht fest. Der Sachschaden liegt bei 2500 Euro. Gebäudeteile nahmen keinen Schaden. Verletzte gab es nicht. Die Kriminalpolizei Pforzheim prüft einen möglichen Zusammenhang mit früheren Bränden. Die Ermittlungen laufen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 07231 186-4444 entgegen.

