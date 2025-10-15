Logo ka-news.de
Brand Tiefgarage Pforzheim: Feuerwehr löscht Reinigungsgerät

Polizeibericht aus Pforzheim

Pforzheim-Nordstadt: Brand in Tiefgarage – Polizei ermittelt

In einer Tiefgarage in der Hohenstaufenstraße brannte ein Reinigungsgerät. Es entstand 2500 Euro Schaden, verletzt wurde niemand.
Von Redaktion ka-news.de
    • |
    • |
    • |
    Symbolbild.
    Symbolbild. Foto: Archiv

    Nach Angaben der Polizei ist am Dienstagabend, 14. Oktober, in einer Tiefgarage in der Pforzheimer Nordstadt eine motorisierte Reinigungsmaschine in Brand geraten. Einsatzkräfte registrierten gegen 22 Uhr starke Rauchentwicklung in einem Parkhaus in der Hohenstaufenstraße. Feuerwehr und Polizei löschten den Brand zeitnah.

    Die Ursache steht noch nicht fest. Der Sachschaden liegt bei 2500 Euro. Gebäudeteile nahmen keinen Schaden. Verletzte gab es nicht. Die Kriminalpolizei Pforzheim prüft einen möglichen Zusammenhang mit früheren Bränden. Die Ermittlungen laufen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 07231 186-4444 entgegen.

    Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

