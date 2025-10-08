Brand in Jugendherberge in Ravensburg: Über 200 Personen evakuiert, 7 verletzt

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung weiter erläutert, brach das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache in einem Zimmer der Einrichtung aus, begleitet von erheblicher Rauchentwicklung.

Brand in Ravensburg: Sechs Zimmer der Jugendherberge unbewohnbar

Alle 212 Bewohnerinnen und Bewohner der Jugendherberge – hauptsächlich Schülerinnen und Schüler der Klassen 6 bis 10 sowie ihre Lehrkräfte – wurden umgehend evakuiert. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Sieben Personen, darunter fünf Kinder und zwei Lehrkräfte, wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht.

Ravensburg: Polizei schätzt Sachschaden auf fünfstelligen Euro-Betrag

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sind sechs Zimmer der Jugendherberge unbewohnbar. Der Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Euro-Betrag geschätzt. Die evakuierten Personen wurden in der Nacht vorübergehend in einer Sporthalle untergebracht und vom Rettungsdienst sowie der Polizei betreut.