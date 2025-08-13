Logo ka-news.de
Brand im Gartenschuppen in Horb: Feuerwehr löscht schnell und verhindert Schlimmeres

Polizeibericht aus Horb am Neckar

Brand in Horber Gartenschuppen: Feuerwehr löscht schnell

Feuer erfasst Geräteschuppen und Holzstapel. Einsatzkräfte verhindern Schlimmeres. Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.
Von Redaktion ka-news.de
    • |
    • |
    • |
    Foto: Thomas Riedel

    Nach Angaben der Polizei verbrannte ein Mann am Mittwochmittag Holz auf seinem Gartengrundstück in Horb am Neckar, Ortsteil Altheim. Nachdem das Feuer erloschen war, verließ er das Grundstück. Die Glut entfachte sich jedoch erneut. Anschließend griffen die Flammen auf einen angrenzenden Schuppen und einen Holzstapel über. Die Feuerwehr rückte mit sechs Löschfahrzeugen aus und löschte den Brand binnen Minuten.

    Altheim

    Der Brand richtete einen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro an. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Einsatzkräfte hielten den Schaden durch ihr schnelles Eingreifen gering. Der Deutsche Wetterdienst stuft den aktuellen Waldbrand-Gefahrenindex auf Stufe 4 ein. Dies bedeutet eine hohe Gefahr von Wald- oder Flächenbränden. Die Bewohner sollten besonders achtsam sein.

    Die genaue Höhe des Schadens ist noch unklar. Der Einsatz verdeutlicht die Gefahren, die auch scheinbar erloschene Brände darstellen können. Die Polizei weist auf die Brandgefahr durch anhaltende Trockenheit hin. Weitere Ermittlungen sind laut Polizei nicht erforderlich. Die Absicherung von Feuerstellen bleibt trotz Widrigkeiten essenziell.

    Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

