Betrunkener Fahrradfahrer mit über zwei Promille gestoppt

Mittwochnacht stoppte die Polizei in Dürrmenz einen auffällig fahrenden Fahrradfahrer. Nach Angaben der Polizei führte die Streifenbesatzung vom Revier Mühlacker gegen 0.30 Uhr einen Alkoholtest durch. Der Test ergab einen Wert von über zwei Promille. Die Beamten hielten den 29-jährigen Fahrradfahrer auf der Waldenserstraße an.

Vorfall in Dürrmenz

Der Mann zeigte eine absolut fahruntüchtige Verkehrsteilnahme. Die Polizei forderte ihn auf, eine Blutprobe abzugeben. Weitere Maßnahmen der Beamten blieben unbenannt. Die Polizei informierte nach dem Vorfall umgehend die Öffentlichkeit.

Derartige Verkehrskontrollen sind Routineaufgaben im Dienstgebiet. Die Polizei Pforzheim gibt Hinweise zu Alkoholeinfluss im Straßenverkehr. Dies war nicht der erste Vorfall dieser Art. In der Region Mühlacker finden regelmäßig ähnliche Kontrollen statt.

Alkoholisierte Verkehrsteilnehmer

Einsätze aufgrund von Alkoholkonsum im Straßenverkehr gehören zu den Schwerpunkten. Fahrradfahrer sind, auch bei geringer Geschwindigkeit, nicht von Verkehrszählungen ausgenommen. Jeder Teilnehmer am Straßenverkehr trägt Verantwortung für sich und andere.

Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.