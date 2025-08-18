Autofahrerin mit 3,88 Promille verursacht Unfall in Bilfingen

Nach Angaben der Polizei kam es am Freitagnachmittag in Bilfingen zu einem Verkehrsunfall. Eine 36-jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem VW auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes. Dort stieß sie gegen einen Suzuki, dessen Fahrerin losfahren wollte. Der Alkoholgehalt der Unfallverursacherin betrug 3,88 Promille. Glücklicherweise gab es keine Verletzten. Der Sachschaden wird auf ungefähr 6.500 Euro geschätzt.

Bilfingen

Im Auto der betrunkenen Fahrerin befanden sich drei kleine Kinder. Die Polizei übergab die Kinder in die Obhut einer Verwandten. Die Fahrerin muss neben der Abgabe ihres Führerscheins auch eine Blutprobe abgeben. Gegen sie wird ermittelt.

Der Vorfall zeigt die Gefahr von Alkohol im Straßenverkehr. Die Polizei Pforzheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Für die Fahrzeughalterin des Suzuki bleibt der Sachschaden von etwa 6.500 Euro. Polizeisprecher Alexander Uhr äußerte sich zur schnellen Reaktion der gesamten Einsatzkräfte.

Ermittlungen in Kämpfelbach

Weitere Maßnahmen der Polizei betreffen die rechtlichen Konsequenzen für die 36-jährige Unfallverursacherin. Mit einem derart hohen Promillewert drohen empfindliche Strafen. Psychologische Betreuungsangebote wurden den Kindern nach Aussage der Polizei ebenfalls gemacht. Das Polizeipräsidium Pforzheim bearbeitet den Fall weiter.

Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.