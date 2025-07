Betrügerische Anrufe in Baden-Baden führen zu 2.600 Euro Schaden

Laut einer Meldung des Polizeipräsidiums Offenburg fiel eine Supermarktangestellte in Baden-Baden einem Telefonbetrug zum Opfer. Der Vorfall ereignete sich am Montagnachmittag, als die Frau einen Anruf von einem angeblichen Kollegen erhielt. Der Unbekannte forderte sie auf, Apple-Gutscheine zu entsperren. Die Mitarbeiterin zog sieben Gutscheine über die Kasse und übermittelte die Codes telefonisch.

Vorfall in Baden-Baden

Zusätzlich kaufte die Frau vier weitere Gutscheine mit ihrer EC-Karte. Insgesamt entstand ein Schaden von 2.600 Euro. Der Betrüger verschwand unerkannt. Erst später stellte die betroffene Angestellte fest, dass sie getäuscht wurde. Ermittler des Polizeireviers Baden-Baden arbeiten intensiv daran, die Identität des Täters zu klären.

Die Beamten raten zur Vorsicht bei Anrufen von vermeintlichen Kollegen oder Mitarbeitern. Solche Betrugsfälle sind oft gut vorbereitet, um möglichst echt zu wirken. Der Vorfall zeigt die Gefährlichkeit solcher Maschen. Der betrügerische Zugriff kann schnell hohe Schäden verursachen, weshalb Achtsamkeit geboten ist.

Ermittlungen in Baden-Baden

Die Polizei hat die Untersuchung mit hoher Priorität eingeleitet. Mitarbeiter in Supermärkten und ähnlichen Einrichtungen sollten ihre Kollegen für dieses Risiko sensibilisieren. Inzwischen wird geprüft, ob ähnliche Vorfälle in der Region gemeldet wurden. Bürger sind gehalten, verdächtige Anrufe sofort zu melden. Betroffene sollten niemals sensitive Informationen am Telefon preisgeben.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.