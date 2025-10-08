Kranarm trifft Oberleitung: Straßenbahnverkehr in Freiburg teils lahmgelegt

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr ein Müllfahrzeug am Mittwoch, 8. Oktober, gegen 11 Uhr mit ausgefahrenem Kran die Ensisheimer Straße und wollte nach links in die Berliner Allee abbiegen.
Bereits vor der Kreuzung hatte der Kranarm mehrere Bäume touchiert, dabei Äste und Blätter heruntergerissen. Im Kreuzungsbereich erfasste der Kranarm schließlich die Oberleitung der Straßenbahn. Der Kreuzungsbereich ist aktuell gesperrt und wird dies voraussichtlich noch mehrere Stunden bleiben.
Unfall in Freiburg: Rollerfahrer verletzt
Durch die herunterfallende Oberleitung wurde ein Rollerfahrer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Über seinen genauen Gesundheitszustand liegen derzeit keine weiteren Informationen vor, teilte die Polizei am Mittwoch in einer Pressemitteilung mit. Zudem wurden zwei Autos im Kreuzungsbereich beschädigt. Angaben zur Höhe des Gesamtschadens stehen noch aus.
Straßenbahnverkehr in Freiburg nach Unfall eingeschränkt
Aufgrund des Unfalls musste der Straßenbahnverkehr in Freiburg eingestellt werden, so die Polizei. Laut der Freiburger Verkehrs AG (VAG) betrifft der Vorfall insbesondere die Linie 4 im Abschnitt Rathaus im Stühlinger und Messe.
Personen, deren Fahrzeuge durch herabfallende Äste im Bereich der Ensisheimer Straße beschädigt wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761/ 882 3100 bei der Polizei zu melden.
Ersatzverkehr für Linie 4 eingerichtet
Laut VAG sollen die Reparaturarbeiten voraussichtlich bis Samstag andauern. Die Linie 4 fährt aktuell Umleitung. Von der Innsbrucker Str. über das Rathaus im Stühlinger zur Bissierstraße und zurück. Ab der Bissierstraße wurde ein Schienenersatzverkehr zur Messe eingerichtet.
Auch in Karlsruhe wurde der Bahnverkehr einst durch eine defekte Oberleitung lahmgelegt. Damals verfing sich ein Bagger in den Leitungen.
