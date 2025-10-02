Vermisste Kinder aus Baden-Württemberg: Polizei Offenburg sucht nach Amaja und Tijan A. aus Lahr

Das Polizeipräsidium Offenburg sucht nach Amaja Sehida A. und ihrem Bruder Romano Tijan A. aus Lahr. Die beiden Kinder aus dem Raum Baden-Württemberg werden seit Montag, 15. September 2025, vermisst. Von den Eltern fehlt ebenfalls jede Spur.

Vermisste Kinder aus Lahr: Was ist bekannt?

Familienangehörige berichteten der Polizei, dass die Mutter, ihr Lebensgefährte und die beiden Kinder an jenem Tag mit gepackten Koffern die Wohnung verließen. Die sieben Jahre alte Amaja und der fünfjährige Tijan sollten am 16. September vom örtlichen Jugendamt abgeholt werden. Der Aufenthaltsort der Familie sei unklar.

Laut Medienberichten sei der Partner der Mutter polizeibekannt. Das Polizeipräsidium Offenburg kann diese Aussage auf Nachfrage der Redaktion nicht bestätigen.

Polizei sucht mit Bildern nach vermissten Kindern aus Lahr

Das Landeskriminalamt bat mit einem Facebook-Post am Dienstag, 30. September, die Bevölkerung um Hilfe. Zudem veröffentlichte die Polizei mehrere Bilder der vermissten Geschwister.

Das Polizeipräsidium Offenburg nimmt Hinweise zu den vermissten Kindern aus Lahr unter der Telefonnummer 0781/21-2820 entgegen.

„Es gingen einige Meldungen bei uns ein, bisher aber nichts Konkretes“, teilte die Polizei mit.

Beschreibung vermisste Amaja A. aus Lahr

schlank

Dunkelblonde Haare

Zirka 1,25 Meter groß

Beschreibung vermisster Tijan A. aus Lahr

schlank

Dunkelblonde Haare

Zirka 1,10 Meter groß

Wie viele vermisste Kinder gibt es in Deutschland?

Laut Bundeskriminalamt (BKA) wurden 2024 rund 18.100 Kinder vermisst gemeldet. 17.500 wurden bis Jahresende wieder aufgefunden. Das entspricht einer Aufklärungsquote von 96,7 Prozent.

Offene Fälle betreffen häufig sogenannte „Dauerausreißer“ oder Kindesentziehungen im Zusammenhang mit Sorgerechtsstreitigkeiten. Aktuell gelten etwa 1.900 Vermisstenfälle von Kindern als ungeklärt.

Im Gegensatz zu Erwachsenen werden Kinder sogleich vermisst gemeldet, sobald sie „ihren gewohnten Lebenskreis verlassen haben und ihr Aufenthalt unbekannt ist“.