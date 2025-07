Blaulicht Auto-Brand auf der A8 bei Pforzheim: Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt

Am Mittwochmittag, 30. Juli, ist auf der A8 zwischen Pforzheim-Süd und Heimsheim kurz vor 12 Uhr ein Auto in Brand geraten. Feuerwehr und Polizei sind derzeit in Fahrtrichtung Stuttgart auf Höhe Friolzheim im Einsatz.