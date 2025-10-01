Audi-Fahrer auf Koks flieht vor Polizei-Kontrolle und beleidigt Polizei

Fahrer missachtet Gegenverkehr in Rastatt

Nach Angaben der Polizei missachtete ein Audi-Fahrer am Dienstagnachmittag, 30. September, auf der Ottersdorfer Straße an der Einmündung Friedrichsring den Vorrang des Gegenverkehrs. Er entzog sich einer folgenden Verkehrskontrolle und flüchtete in Richtung Jos.-von-Eichendorff-Weg. Einsatzkräfte entdeckten das Fahrzeug kurz darauf in einem Hinterhof.

Audi-Fahrer flüchtet zu Fuß, aber...

Der 27-Jährige setzte die Flucht zu Fuß in Richtung Murgbrücke fort. Mitarbeitende des Kommunalen Ordnungsdienstes unterstützten die Suche. Der Mann blieb zunächst unentdeckt. In dieser Zeit stieg seine Lebensgefährtin in den Audi. Der Kommunale Ordnungsdienst führte die Frau den Polizeibeamten zur Kontrolle zu. Kurz darauf trafen die Beamten den Fahrer an.

Er trat laut Polizei aggressiv auf. Die Kräfte unterzogen ihn einer Kontrolle auf der Dienststelle. Der 27-Jährige räumte den Konsum von Cannabis am selben Tag ein. Ein Drogentest bestätigte Cannabis. Ein Test wies zudem Kokain nach. Nach Polizeiangaben setzte sich das aggressive Verhalten bei der Blutentnahme in einer Klinik fort und endete in Beleidigungen.

Gegen den Mann laufen mehrere Anzeigen, darunter wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Beleidigung.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.