Alkoholfahrt: Smart prallt gegen Audi in Pforzheim

Die Polizei berichtet von einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen in Pforzheim. Ein 41-jähriger Mann fuhr mit seinem Smart auf der Calwer Straße und wollte in die Jahnstraße abbiegen. Dabei verlor er die Kontrolle und prallte auf einen Audi. Der Audi-Fahrer ist 37 Jahre alt.

Jahnstraße in Pforzheim

Nach Angaben der Polizei blieben beide Fahrer unverletzt. Am Smart entstand ein Schaden von 7500 Euro. Der Audi hat einen Schaden von etwa 15.000 Euro. Ein Atemtest ergab bei dem Smart-Fahrer rund 1,4 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Der 41-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige rechnen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Vor Ort wurden keine weiteren Verkehrsteilnehmer verletzt oder gefährdet.

Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.