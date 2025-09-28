Mehrere Autofahrer alkoholisiert im Polizeibereich Pforzheim gestoppt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag registrierte das Polizeipräsidium Pforzheim mehrere Fälle von Trunkenheitsfahrten. Nach Angaben der Polizei wiesen die Betroffenen hohe Atemalkoholwerte auf. Ein 50-jähriger E-Bike-Fahrer verunglückte in Bad Herrenalb, erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. In Mühlacker kollidierte ein 21-jähriger Audi-Fahrer mit einem Verkehrszeichen und floh vom Unfallort.

Zwischenfälle in Bad Herrenalb

In Seewald geriet ein VW-Fahrer auf der B 294 in auffällige Schlangenlinien. Eine Polizeistreife stoppte die Fahrt des Mannes. Bei der Kontrolle wurde ein Atemalkoholwert von über 1,8 Promille festgestellt. Ein weiterer Vorfall ereignete sich in Pforzheim, als eine 36-jährige Fahrerin mit einem Mercedes ein Rotlicht missachtete. Der Alkoholvortest ergab über 3 Promille.

Polizeieinsätze im Enzkreis

Die Polizei nahm in allen Fällen Blutproben und zog die Führerscheine der betroffenen Fahrzeugführer ein. Die Verantwortlichen erwarten nun Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs beziehungsweise unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.