Attacke auf Polizeibeamte nach Hunde-Verdacht in Iffezheim

Im Zuge von Ermittlungen zu einer möglichen nicht artgerechten Hundehaltung in Iffezheim eskalierte die Situation in der Nacht von Sonntag auf Montag im Polizeirevier Rastatt. Nach Polizeiangaben gab es Hinweise, dass ein Welpe über mehrere Stunden ohne Futter und Wasser auf einem Grundstück im Freien war. Der junge Hund wurde daraufhin ins Revier gebracht, begleitet von der Hundehalterin und einem 36-jährigen Bekannten. Der Mann zeigte sich zunehmend aggressiv und ignorierte einen ausgesprochenen Platzverweis.

Rastatt

Der 36-Jährige versuchte schließlich, einen Polizisten mit einem Faustschlag zu attackieren, woraufhin die Beamten ihn zu Boden brachten und kurzzeitig in Gewahrsam nahmen. Während der Festnahme beleidigte der mit rund zwei Promille alkoholisierte Mann die Polizisten und drohte ihnen. Ihm droht nun eine Strafanzeige.

Das Veterinäramt wurde benachrichtigt, der Hund wurde nach Einschätzung der Beamten gesund zurückgegeben. Die Ermittlungen zur genauen Sachlage dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.