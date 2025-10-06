A8 bei Pforzheim: Alkohol- und Drogenfahrt endet im Unfall

Nach Angaben der Polizei hat ein 28-Jähriger am frühen Samstagmorgen auf der A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe einen Unfall verursacht. Der Mann prallte mit seinem Auto nahe Pforzheim auf einen vorausfahrenden Sattelzug. Verletzte gab es nicht.

1,5 Promille beim Fahrer

An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von über 20.000 Euro. Beamte stellten beim Fahrer knapp 1,5 Promille fest. Ein Drogentest auf der Dienststelle fiel positiv aus.

Die Polizei leitete ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Den Führerschein stellten die Beamten sicher. Ein Abschleppdienst barg den nicht mehr fahrbereiten Renault. Nach Abschluss der Bergungsarbeiten gab die Polizei die Fahrbahn wieder frei. Der Unfall ereignete sich gegen 6 Uhr.

Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.