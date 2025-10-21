Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

A5-Unfall: Lkw-Fahrer verliert Kontrolle und stirbt nach Zusammenstoß

Polizeibericht aus Ringsheim

A5 bei Rust: Lkw-Fahrer stirbt nach Unfall mit Leitplanke

Lkw-Fahrer verstirbt nach Unfall auf der A5 bei Rust – Polizei ermittelt zu den Hintergründen.
Von Redaktion ka-news.de
    • |
    • |
    A5 bei Rust: Lkw-Fahrer stirbt nach Unfall mit Leitplanke
    A5 bei Rust: Lkw-Fahrer stirbt nach Unfall mit Leitplanke Foto: Thomas Riedel

    Nach Angaben der Polizei verlor ein 59 Jahre alter Lkw-Fahrer am Sonntagabend während der Fahrt auf der A5 bei Rust das Bewusstsein. Das Fahrzeug prallte in der Folge mehrfach gegen die Leitplanke. Der Mann starb später trotz Reanimation in einem Krankenhaus.

    Ein hinterherfahrender Zeuge beobachtete den Ablauf kurz nach 22 Uhr. Der Verkehrsdienst Offenburg nahm die Ermittlungen zur Todesursache auf. Nach aktuellem Stand zeichnet sich eine medizinische Ursache ab. Hinweise auf Fremdbeteiligung liegen nicht vor. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

    Quelle: Polizeipräsidium Offenburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare
    Dieser Artikel kann nicht mehr kommentiert werden