A5 bei Rust: Lkw-Fahrer stirbt nach Unfall mit Leitplanke

Nach Angaben der Polizei verlor ein 59 Jahre alter Lkw-Fahrer am Sonntagabend während der Fahrt auf der A5 bei Rust das Bewusstsein. Das Fahrzeug prallte in der Folge mehrfach gegen die Leitplanke. Der Mann starb später trotz Reanimation in einem Krankenhaus.

Ein hinterherfahrender Zeuge beobachtete den Ablauf kurz nach 22 Uhr. Der Verkehrsdienst Offenburg nahm die Ermittlungen zur Todesursache auf. Nach aktuellem Stand zeichnet sich eine medizinische Ursache ab. Hinweise auf Fremdbeteiligung liegen nicht vor. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.