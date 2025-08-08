53-jähriger Mann bei Unfall in Horb schwer verletzt

Nach Angaben der Polizei wurde am Freitagvormittag ein 53-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall in Horb am Neckar schwer verletzt. Der Vorfall ereignete sich um 11.10 Uhr, als der Mann einen Zebrastreifen in der Hahnerstraße überquerte. Eine 68-jährige Autofahrerin erfasste ihn dabei aus bisher ungeklärten Gründen.

Ort des Geschehens: Horb am Neckar

Der Verletzte musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr bestand laut Polizeiangaben nicht. Die Autofahrerin blieb unverletzt, jedoch zog sich ihre Beifahrerin leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden konnte bislang nicht beziffert werden.

Der Vorfall sorgt nun dafür, dass sich zuständige Behörden mit dem genauen Unfallhergang befassen. Die Ermittlungen dauern an und sollen klären, wie es zu dieser Kollision kam. Verkehrsteilnehmer wurden nicht beeinträchtigt, da die Straße während der Unfallaufnahme offen blieb.

Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.