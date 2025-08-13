Logo ka-news.de
24-Jähriger mit 2,5 Promille in Haiterbach am Steuer gestoppt – Polizei ermittelt!

Polizeibericht aus Haiterbach

24-Jähriger mit 2,5 Promille am Steuer gestoppt

In Haiterbach beendete die Polizei eine Trunkenheitsfahrt. Ein 24-Jähriger lenkte bei 2,5 Promille seinen Renault in unsicherer Fahrweise.
Von Redaktion ka-news.de
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei stoppte am Montag einen Renault in Haiterbach. Nach Angaben der Polizei war die Kontrolle in der Alten Nagolder Straße erfolgt. Der 24-jährige Fahrer fuhr auffällig und der Verdacht auf Alkoholmissbrauch bestätigte sich. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 2,5 Promille.

    Verkehrsüberwachung in Haiterbach

    Die Beamten leiteten eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr ein. Der Kontrollzeitpunkt lag gegen 14 Uhr. Trotz der hohen Promillezahl fuhr der Mann am Nachmittag. Weitere Fahrzeuge kamen nicht zu Schaden. Der Vorfall verlief ohne Zwischenfälle.

    Polizeiliche Maßnahmen

    Das Polizeipräsidium Pforzheim übernahm die Ermittlungen. Weitere Informationen gab Pressesprecherin Simone Unger. Hinweise zur Fahrweise leiteten die Kontrolle ein. Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten.

    Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

