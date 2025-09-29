BMW-Fahrer fährt mit 2,2 Promille Schlangenlinie auf B10 und prallt gegen Schild

Fahrt auf Verkehrsinsel endet mit Unfall

Nach Angaben der Polizei meldete ein Zeuge gegen 1.10 Uhr den schwarzen Audi des Fahrers. Dieser wollte nach links in die Hauptstraße abbiegen und überfuhr dabei ein Verkehrsschild auf einer Verkehrsinsel. Danach fuhr er weiter und hielt erst in der Kirchstraße an, wo er sein Auto mitten auf der Straße stehen ließ.

Fahrer muss Führerschein abgeben

Die Polizei stellte bei der Unfallaufnahme starken Alkoholgeruch bei dem Fahrer fest. Ein Alkoholtest ergab fast 2,2 Promille. Daraufhin musste der 21-Jährige in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Die Beamten behielten seinen Führerschein ein.

Eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahrerflucht kommt nun auf ihn zu. Das Polizeipräsidium Pforzheim bittet darum, dass Zeugen des Vorfalls sich melden. Weitere Ermittlungen zum Vorfall sind im Gange.

Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.