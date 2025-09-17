Unfall in Gernsbach: Autofahrer fährt auf Linienbus auf

Unfall am Kreisverkehr

Am Montagnachmittag, 15. September, ereignete sich in der Bleichstraße in Gernsbach ein Auffahrunfall. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 19-jähriger Mann mit seinem Suzuki auf einen Linienbus auf. Der Bus hatte an einem Kreisverkehr wegen eines Fußgängers halten müssen, der die Straße überquerte.

7.000 Euro Schaden

Der Suzuki-Lenker erkannte das Anhalten des Busses offenbar zu spät. Bei dem Zusammenstoß wurde die Fahrzeugfront des Suzukis stark beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt.

Personen wurden bei dem Unfall glücklicherweise nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft die genauen Umstände des Unfalls.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.