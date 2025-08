Jugendliche attackieren 15-Jährigen in Rastatt mit Pfefferspray

Am Dienstagnachmittag ereignete sich in Rastatt ein Übergriff auf einen 15-Jährigen. Nach Angaben der Polizei wurde dieser in der Margrafenstraße von einem unbekannten Jugendlichen mit Pfefferspray attackiert. Der Angreifer trat in Begleitung eines weiteren Jugendlichen auf. Er sprach den 15-Jährigen zunächst an, beleidigte ihn kurz darauf und sprühte dann Pfefferspray in dessen Gesicht.

Tatort: Rastatts Margrafenstraße

Der Vorfall ereignete sich gegen 16 Uhr. Der Jugendliche erlitt leichte Verletzungen und wurde noch vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Ermittlungen zur Motivlage laufen derzeit, da die Hintergründe des Angriffs unklar sind. Die Polizeiinspektion Rastatt sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zur Identität des Täters geben können.

Der Angreifer wird als etwa 170 Zentimeter groß, mit schlanker Statur und im Alter zwischen 14 bis 16 Jahren beschrieben. Auffällig ist sein weiß/grau gemusterter Rucksack und eine weiße Hose. Er sprach zusammen mit seiner Begleitung in russischer oder ukrainischer Sprache und weist ein osteuropäisches Erscheinungsbild auf. Zeugen werden weiterhin gebeten, sich unter 07222 761-0 bei der Polizei zu melden, um zur Klärung beizutragen.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots.