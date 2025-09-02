Logo ka-news.de
Ulm

Mann löst Polizeieinsatz in Ulmer Wohnhaus aus

Von dpa
    In Ulm hat die Polizei die Anwohner eines Mehrfamilienhauses in Sicherheit gebracht. Für die Bevölkerung besteht aber keine Gefahr. Foto: Julian Stratenschulte, dpa (Symbolbild)

    Die Polizei hat die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Ulm in Sicherheit gebracht. Hintergrund des Einsatzes ist ein Mann, der sich mutmaßlich in einer psychischen Ausnahmesituation befindet, wie die Beamten mitteilten. Da nicht ausgeschlossen werden könne, ob der Mann Zugang zu einer Waffe habe, sei auch die Straße abgesperrt worden. Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr. Die Feuerwehr sei vor Ort. Zusätzliche Spezialkräfte seien vorsichtshalber angefordert worden, sagte ein Polizeisprecher. (dpa)

