Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Besuch: Merz lobt Südwesten: «Wird Markus Söder nicht gerne hören»

Besuch

Merz lobt Südwesten: «Wird Markus Söder nicht gerne hören»

Friedrich Merz reist zum offiziellen Antrittsbesuch nach Baden-Württemberg. Vorher hat er zwar schon die halbe Republik besucht – trotzdem lobt er die besonderen Stärken des Südwestens.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Kretschmann schenkte Merz einen Globus - weil ein Kanzler ja auch Weltpolitik mache.
    Kretschmann schenkte Merz einen Globus - weil ein Kanzler ja auch Weltpolitik mache. Foto: Marijan Murat/dpa

    Bei seinem offiziellen Antrittsbesuch im Südwesten als Kanzler hat Friedrich Merz die Wirtschaftskraft Baden-Württembergs gelobt – insbesondere im Vergleich zum benachbarten Bayern. «Ich bin in dem Bundesland, das wahrscheinlich am meisten geprägt ist von Mittelstand, Industrie und Innovation», sagte der CDU-Politiker bei der Ankunft im Staatsministerium in Stuttgart. «Das wird der Markus Söder jetzt nicht so gerne hören. Aber vermutlich ist es so.»

    Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) stellte dem Kanzler seine Kabinettsmitglieder vor. Merz trug sich im Anschluss ins Gästebuch des Landes ein. Als Geschenk überreichte der Ministerpräsident einen Globus – weil ein Kanzler ja auch Weltpolitik mache. Im Anschluss nahm Merz an einer Sitzung des grün-schwarzen Kabinetts teil. Er freue sich auf viele Begegnungen, sagte Merz. Er wolle hören, was die Themen des Landes seien. Baden-Württemberg besuche er offiziell als Kanzler als siebtes von 16 Bundesländern.

    Kretschmann hält mehr von Merz als von seinem Vorgänger Olaf Scholz – daraus macht er kein Geheimnis. (Archivbild)
    Kretschmann hält mehr von Merz als von seinem Vorgänger Olaf Scholz – daraus macht er kein Geheimnis. (Archivbild) Foto: Kay Nietfeld/dpa
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden