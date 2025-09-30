Logo ka-news.de
Baustellen-Unfall: Arbeiter stürzt von Leiter und verletzt sich schwer

Baustellen-Unfall

Arbeiter stürzt von Leiter und verletzt sich schwer

Ein Arbeiter befindet sich in Ravensburg auf einer Leiter. Plötzlich löst sich Baumaterial aus einem Kran und trifft ihn.
Von dpa
    Ein Arbeiter hat sich bei einem Sturz in Ravensburg schwer verletzt. (Symbolbild)
    Ein Arbeiter hat sich bei einem Sturz in Ravensburg schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

    Ein Arbeiter hat sich bei einem Sturz von einer Leiter auf einer Ravensburger Baustelle schwere Verletzungen zugezogen. Der 50 Jahre alte Mann stand am Montag auf einer Leiter und wurde von einer herabfallenden Schaltafel getroffen, wie die Polizei mitteilte. Schaltafeln werden im Betonbau verwendet. Polizeierkenntnissen zufolge hatte sich die Schaltafel aus einem Korb gelöst, der an einem Baukran hing. Wie es dazu kommen konnte und ob ein Fremdverschulden vorlag, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Der Arbeiter fiel rund drei Meter tief und verletzte sich unter anderem am Kopf.

