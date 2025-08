Ulm Basketballer verpflichten «Kraftpaket» Ledlum

Christopher Ledlum wechselt zum Basketball-Bundesligisten ratiopharm Ulm. Der 24-jährige US-Amerikaner schaffte es bei den Houston Rockets in der Summer League nicht, sich für einen Profivertrag in der NBA zu empfehlen und wählte daher den Weg zum Finalisten der Vorsaison, wie die Ulmer bestätigten. Davor spielte Ledlum in Frankreich bei Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez.

«Ein Kraftpaket mit hoher Energie an beiden Enden des Feldes, starkem Umschalten und überzeugenden Scoring-Skills», beschreibt Sportdirektor Thorsten Leibenath den Neuzugang. «Mit seiner Athletik kann er sich zum Korb powern, besitzt aber auch die Technik, um alternative Abschlüsse zu generieren.»