Hotelbesitzer beobachtet Einbrecher über Kamera im Urlaub

Ein Hotelbesitzer aus Baiersbronn (Kreis Freudenstadt) hat im Urlaub einen Einbrecher über Kameras seines Hotels beobachtet und die Polizei verständigt. Der Eigentümer, der sich im Sommerurlaub im europäischen Ausland befindet, hatte den Einbrecher auf den Aufnahmen entdeckt und konnte seinen Aufenthaltsort im Gebäude live verfolgen, wie ein Polizeisprecher sagte.

In der Zwischenzeit riegelten die Einsatzkräfte das Hotel ab und konnten den Mann nach einer kurzen Flucht festnehmen. Bei dem Einsatz am Mittwoch konnten bei dem Verdächtigen gestohlene Wertgegenstände in bislang unbekannter Höhe gefunden werden.