Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Baiersbronn: Hotelbesitzer beobachtet Einbrecher über Kamera im Urlaub

Baiersbronn

Hotelbesitzer beobachtet Einbrecher über Kamera im Urlaub

In Baiersbronn dringt ein Einbrecher in ein Hotel ein, dessen Besitzer im Sommerurlaub ist. Doch der Besitzer hat auch aus der Ferne Zugriff auf seine Überwachungskameras.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Über eine Überwachungskamera konnte ein Hotelbesitzer einen Einbrecher beobachten. (Symbolbild)
    Über eine Überwachungskamera konnte ein Hotelbesitzer einen Einbrecher beobachten. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

    Ein Hotelbesitzer aus Baiersbronn (Kreis Freudenstadt) hat im Urlaub einen Einbrecher über Kameras seines Hotels beobachtet und die Polizei verständigt. Der Eigentümer, der sich im Sommerurlaub im europäischen Ausland befindet, hatte den Einbrecher auf den Aufnahmen entdeckt und konnte seinen Aufenthaltsort im Gebäude live verfolgen, wie ein Polizeisprecher sagte.

    In der Zwischenzeit riegelten die Einsatzkräfte das Hotel ab und konnten den Mann nach einer kurzen Flucht festnehmen. Bei dem Einsatz am Mittwoch konnten bei dem Verdächtigen gestohlene Wertgegenstände in bislang unbekannter Höhe gefunden werden.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden