Vater tötet Sohn und sich selbst

Ein 42 Jahre alter Mann soll im baden-württembergischen Bisingen im Zollernalbkreis seinen acht Jahre alten Sohn und sich selbst getötet haben. Das teilte die Polizei mit. Die beiden Toten seien am Freitag in der Wohnung des Mannes entdeckt worden.

Ein Angehöriger hatte die Polizei verständigt, da er den 42-Jährigen zuvor nicht - wie gewohnt - erreicht hatte. Einsatzkräfte verschafften sich Zutritt zur Wohnung. Nur noch die leblosen Körper wurden gefunden.

«Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gehen die Ermittler der Kriminalpolizei davon aus, dass der Vater seinen Sohn und sich selbst in der Wohnung tötete», hieß es in der Mitteilung der Polizei. Hinweise auf die Beteiligung anderer Personen lägen nicht vor. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf und zur Motivlage dauern an.