Ammertalbahn rollt wieder

Die Ammertalbahn zwischen Tübingen und Herrenberg (Kreis Böblingen) ist für den Verkehr größtenteils freigegeben. Das dürfte eine Erleichterung für Pendler und Schüler bedeuten. Zum Schulbeginn am Montag wurde der Zugverkehr stufenweise wieder aufgenommen. Nach Auskunft des Zweckverbands ÖPNV im Ammertal ist dies nach Reparaturen an Infrastruktur und Fahrzeugen möglich.

Der Zugverkehr auf der Strecke war aufgrund hoher Verschleißerscheinungen im Bereich der Fahrzeugradsätze und der Schienen am 27. August vorübergehend eingestellt worden. Vorwärts geht es auf der Schiene zunächst im Stundentakt. Daneben laufe der Schienenersatzverkehr wie gehabt, hieß es vom Zweckverband. Diese Busse fahren im 30-Minuten-Takt.