Frau dankt Polizei: Verkehrskontrolle hat Mann gerettet

Mit einer ungewöhnlichen E-Mail hat sich eine Frau bei der Polizei in Baden-Baden für eine Verkehrskontrolle bedankt. Dem digitalen Dankschreiben zufolge, das am Mittwoch an das Polizeirevier Baden-Baden eingegangen war, soll die Kontrolle im Jahr 2022 ihrem alkoholkranken Ehemann das Leben gerettet haben, wie ein Polizeisprecher sagte.

In der E-Mail heißt es demnach: «Im September 2022, ich glaube, es war der letzte Mittwoch des Monats, haben zwei Kollegen von Ihnen meinen Partner angehalten.» Der Mann sei «schwerer Alkoholiker» gewesen – ihm sei der Führerschein abgenommen worden.

Doch die Polizeikontrolle stellte den Angaben nach einen positiven Einschnitt in seinem Leben dar. «Seit diesem Moment aber hat er nicht mehr getrunken, er hat es bis heute geschafft trocken zu bleiben», heißt es in der E-Mail weiter.

Durch eine zufällige Untersuchung hätten Ärzte außerdem festgestellt, dass der Mann eine «schwere Herzschwäche» habe. Er sei umgehend mit einem Defibrillator und Medikamenten behandelt worden. Anscheinend wäre der Mann gestorben, hätte er weiter getrunken. Deshalb wolle sich die E-Mail-Verfasserin bei der Polizei bedanken, die «einen großen Teil dazu beigetragen» habe, dass der Mann heute noch am Leben sei.

Überschrieben hatte die Polizei ihre Mitteilung mit den Worten «Ein Dankeschön mit Gänsehautfaktor».