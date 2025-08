Seniorin kracht mit Auto in Discounter-Fenster

Eine Seniorin hat in einem Kreisverkehr in Bad Wurzach (Kreis Ravensburg) die Kontrolle über ihr Auto verloren und ist in die Fensterscheibe eines Discounters gekracht. Die 73-Jährige wurde verletzt und in eine Klinik gebracht, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Verletzungsgrad blieb vorerst unklar. Lebensgefahr bestehe allerdings nicht.

Weshalb die Seniorin die Kontrolle über ihr Auto verlor, werde derzeit noch ermittelt. Sie fuhr demnach über die Mitte des Kreisverkehrs, dann über den Parkplatz des Discounters, ehe die Fahrt an der Scheibe endete. Die Scheibe ging dabei zu Bruch. Bei dem Unfall am Morgen sei ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden. Weitere Menschen wurden nicht verletzt.