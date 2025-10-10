Genervter Anwohner wirft Zeitungsboten den Zündschlüssel weg

Im Schlafanzug hat ein genervter Anwohner einen Zeitungszusteller in Babenhausen im Allgäu zur Rede gestellt, da dieser ihn täglich mit seinem lauten Autoradio geweckt habe. Um für Ruhe zu Sorgen, zog der 59-Jährige den Schlüssel aus dem Zündschloss des Autos des Zustellers und warf diesen am Donnerstag in ein Gebüsch, wie die Polizei mitteilte. Der verdutzte Zeitungssteller fand den Schlüssel nach einer kurzen Suche wieder und fuhr weiter. Gegen den 59-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der Nötigung ermittelt.

