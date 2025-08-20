Logo ka-news.de
Autobahnsperrung: Unfall an Stauende - Autobahn 6 ist gesperrt

Autobahnsperrung

Unfall an Stauende - Autobahn 6 ist gesperrt

Stillstand auf der A6: Ein Unfall sorgt für eine komplette Sperrung Richtung Nürnberg. Vieles ist noch unklar.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Ein schwerer Unfall hat sich an einem Stauende ereignet. (Symbolbild)
    Ein schwerer Unfall hat sich an einem Stauende ereignet. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

    Nach einem schweren Unfall am Ende eines Staus zwischen Ilshofen und Kirchberg ist die Autobahn 6 von Heilbronn in Richtung Nürnberg voll gesperrt. Die Sperrung betreffe lediglich diese Fahrrichtung, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Details waren noch nicht bekannt.

    Die Autobahn A6 gilt als wichtige und vielbefahrene Verkehrsader in Süddeutschland. Insbesondere der Abschnitt zwischen Heilbronn und Nürnberg ist häufig von erhöhtem Autoverkehr betroffen.

