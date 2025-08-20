Unfall an Stauende - Autobahn 6 ist gesperrt

Nach einem schweren Unfall am Ende eines Staus zwischen Ilshofen und Kirchberg ist die Autobahn 6 von Heilbronn in Richtung Nürnberg voll gesperrt. Die Sperrung betreffe lediglich diese Fahrrichtung, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Details waren noch nicht bekannt.

Die Autobahn A6 gilt als wichtige und vielbefahrene Verkehrsader in Süddeutschland. Insbesondere der Abschnitt zwischen Heilbronn und Nürnberg ist häufig von erhöhtem Autoverkehr betroffen.