Autobahn: Erneut mutmaßlicher Steinwurf auf A7

Autobahn

Erneut mutmaßlicher Steinwurf auf A7

Ein Laster wird am frühen Morgen von einem Geschoss getroffen - vermutlich einem Stein. Das ist bereits der zweite Vorfall dieser Art in kurzer Zeit auf der Autobahn 7.
    Die Polizei prüft, ob es Zusammenhänge zwischen den beiden Vorfällen gibt. (Symbolbild)
    Die Polizei prüft, ob es Zusammenhänge zwischen den beiden Vorfällen gibt. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

    Erneut ist ein Lastwagen auf der Autobahn 7 im Ostalbkreis vermutlich von einem Stein getroffen worden. Ein 28-Jähriger fuhr am frühen Morgen mit dem Laster unter einer Autobahnbrücke bei Westhausen, als ein Gegenstand auf die Frontscheibe flog und diese beschädigte, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt. Er habe kurz vor dem Einschlag Licht, vermutlich von einer Taschenlampe, auf der Brücke wahrgenommen. Eine sofort eingeleitete Fahndung sei jedoch negativ verlaufen.

    Bereits vergangenen Donnerstag war weiter nördlich bei Jagstzell ein Lastwagen von vermutlich einem Stein getroffen worden, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten prüfen einen Zusammenhang der beiden Vorfälle.

