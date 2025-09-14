Logo ka-news.de
Auto übersehen: Drei Verletzte nach Unfall beim Abbiegen

Auto übersehen

Drei Verletzte nach Unfall beim Abbiegen

Ein Mann möchte mit seinem Auto auf die Bundesstraße 14 einbiegen. Dabei übersieht er ein Auto auf der Bundesstraße. Es kommt zum Zusammenstoß.
Von dpa
    Die Einsatzkräfte sperrten die Straße nach dem Unfall. (Symbolbild)
    Die Einsatzkräfte sperrten die Straße nach dem Unfall. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Bei einem Abbiegeunfall im Landkreis Rottweil sind drei Menschen verletzt worden. Einer von ihnen - der mutmaßliche Unfallverursacher - wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Er habe beim Einbiegen auf die Bundesstraße 14 bei Neufra am Samstag ein Auto übersehen und diesem die Vorfahrt genommen. Das andere Auto wurde durch die Kollision über die Gegenfahrbahn und in eine Leitplanke geschleudert. Beide Menschen im Wagen erlitten leichte Verletzungen.

