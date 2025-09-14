Mann nach Unfall schwer verletzt - beide Fahrer betrunken

Nach einem missglückten Überholmanöver hat sich der Wagen eines betrunkenen Mannes bei Sankt Johann (Landkreis Reutlingen) überschlagen und ist auf dem Dach liegen geblieben. Wie die Polizei mitteilte, wurde der schwer verletzte 26-Jährige anschließend von dem Fahrer des überholten Autos alleine zurückgelassen. Wie sich demnach später bei einem Alkoholtest herausstellte, war der 40-Jährige ebenfalls betrunken und mit fast zwei Promille unterwegs.

Der 26-Jährige war nach Angaben der Polizei am Samstag auf der Landesstraße 249 unterwegs, als er zum Überholen ansetzte. Das Auto, das er überholen wollte, sei dann möglicherweise zu weit nach links geraten. Der 26-Jährige geriet mit seinem Fahrzeug ins Schleudern, kam von der Straße ab und überschlug sich im angrenzenden Feld, wie es weiter hieß. Der 40-jährige Fahrer des vorausfahrenden Autos hielt nach dem Unfall demnach zwar zunächst an und erkundigte sich nach dem 26-Jährigen. Noch bevor die Rettungskräfte eintrafen, verließ er jedoch laut Polizei die Unfallstelle.

Die Beamten ermittelten ihn den Angaben zufolge zeitnah. Ein Alkoholtest habe ein vorläufiges Ergebnis von knapp zwei Promille ergeben. Der 26-Jährige sei mit schweren Verletzungen in ein Klinikum gekommen. Ein Alkoholtest ergab laut Polizei bei ihm einen vorläufigen Wert von über einem Promille.

Die Polizei beschlagnahmte die Führerscheine der beiden Männer.