An einer Raststätte: Unfall auf Autobahn 5 - Fahrbahn lange gesperrt

An einer Raststätte

Unfall auf Autobahn 5 - Fahrbahn lange gesperrt

Nach einem Unfall auf der A5 bei Lahr kommen drei Menschen schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Fahrbahn in Richtung Karlsruhe wird für etwa zwei Stunden gesperrt. Lange Staus sind die Folge.
    Nach einem Unfall wurde die Autobahn A5 in Richtung Karlsruhe gesperrt. (Symbolbild)
    Nach einem Unfall wurde die Autobahn A5 in Richtung Karlsruhe gesperrt. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

    Bei einem schweren Unfall sind auf der Autobahn 5 bei Lahr (Ortenaukreis) drei Menschen schwer verletzt worden. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei berichtete.

    Die Fahrbahn in Richtung Karlsruhe wurde bis zum Nachmittag komplett gesperrt und dann wieder freigegeben. Es kam zu langen Staus, auch auf Ausweichstrecken in der Region.

    Ein 84-jähriger Mann hatte nach ersten Erkenntnissen den Unfall verursacht. Er kam mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Auto, das auf dem Beschleunigungsstreifen auf Höhe der Raststätte Mahlberg unterwegs war. Verletzt wurden der 84-Jährige und zwei Insassen des anderen Autos, wie die Polizei berichtete. Warum der Senior mit seinem Wagen von der Fahrbahn abkam, blieb zunächst unklar.

