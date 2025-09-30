Senior stirbt nach Unfall auf Autobahn 5

Stunden nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 5 bei Lahr ist der mutmaßliche Verursacher gestorben. Der 84-Jährige erlag am Montagabend seinen schweren Verletzungen in einer Klinik, wie die Polizei mitteilte. Die beiden 76 und 77 Jahre alten Insassen des zweiten beteiligten Wagens befänden sich weiter mit teils lebensgefährlichen Verletzungen in Kliniken, hieß es.

Hintergründe unklar

Der 84-jährige Mann war laut Polizei mit seinem Wagen auf der Autobahn im Ortenaukreis auf der rechten Spur unterwegs und wechselte auf Höhe der Raststätte Mahlberg aus unbekannter Ursache auf den Beschleunigungsstreifen. Dort kollidierte er mit einem Auto, das ins Schleudern geriet und sich überschlug. Es entstand ein Schaden von 25.000 Euro.

Die Fahrbahn in Richtung Karlsruhe wurde bis zum Nachmittag komplett gesperrt. Es kam zu langen Staus.