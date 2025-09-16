Lkw-Fahrer seit zwölf Jahren ohne Führerschein unterwegs

Mehr als ein Jahrzehnt lang soll ein Lastwagenfahrer ohne Führerschein herumgefahren sein. Jetzt wurde er sturzbetrunken beim Entladen seines Lkws am Bodensee ertappt. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann seine Fahrerlaubnis schon vor zwölf Jahren abgeben musste - ebenfalls wegen Alkohols am Steuer.

Zeugen hätten den 50-Jährigen beim Entladen des Lastwagens in Friedrichshafen beobachtet und die Polizei gerufen, teilten die Ermittler mit. Ein Atemalkoholtest zeigte dann einen Wert von knapp 2,5 Promille an. Seinen Führerschein habe er zu Hause vergessen, behauptete der Mann - was gelogen war. Er musste den Fahrzeugschlüssel sowie zwei Blutproben abgeben. Gegen ihn wird ermittelt.