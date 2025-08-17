Vier Verletzte nach Unfall mit Autobahnmeisterei-Transporter

Bei einem Unfall auf der Autobahn 8 nahe Weilheim an der Teck (Landkreis Esslingen) sind vier Menschen teils schwer verletzt worden. Ein Auto war in das Heck eines Kleintransporters der Autobahnmeisterei gekracht, wie die Polizei mitteilte. Das Fahrzeug verkeilte sich demnach unter dem Sprinter. Die schwer verletzte Beifahrerin des Autos wurde von Einsatzkräften der Feuerwehr aufwendig befreit.

Die Autofahrerin wurde nach Polizeiangaben mittelschwer, die zwei Insassen des Kleintransporters wurden mittelschwer bis schwer verletzt. Alle vier Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht, auch ein Rettungshubschrauber war dabei im Einsatz.

Gaffer sorgen für länger anhaltenden Stau

Nach dem Unfall wurde die A8 in Richtung München erst voll gesperrt, der Verkehr war erheblich beeinträchtigt. Später wurden zwei der drei Fahrspuren wieder freigegeben. Weil Gaffer nicht zügig an der Unfallstelle vorbeifuhren, staute es sich zunächst weiter über mehrere Kilometer, wie die Polizei weiter mitteilte.

Die Ermittlungen dauern an. Ersten Erkenntnissen zufolge soll die Autofahrerin ihren Wagen aus noch unklarem Grund vor Passieren des Autobahnmeisterei-Fahrzeugs nach rechts auf dem Pannenstreifen gelenkt haben. Ein Gutachter war bereits vor Ort. Den Schaden schätzte die Polizei auf rund 25.000 bis 40.000 Euro.