Dicker Rauch über A7: Schausteller-Anhänger fängt Feuer

Auf der Autobahn 7 ist am Freitagvormittag, 10. Oktober, ein Schausteller-Anhänger in Brand geraten. Der 47-jährige Fahrer war gegen 8.45 Uhr in Richtung Norden unterwegs, als der Anhänger nach der Anschlussstelle Westhausen vermutlich aufgrund eines technischen Defekts Feuer fing.

Brand auf der A7 bei Westhausen: Fahrer handelt schnell

Der Fahrer reagierte geistesgegenwärtig, steuerte das Gespann auf den Standstreifen und kuppelte den Anhänger ab. Dadurch blieb das Fahrzeug unbeschädigt. Sowohl der Fahrer als auch sein Beifahrer blieben unverletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand zwar löschen, doch den Anhänger nicht mehr retten. Der brannte vollständig aus. Der Schaden wird auf rund 80.000 Euro geschätzt.

A7 vorübergehend voll gesperrt

Wegen der starken Rauchentwicklung musste die A7 in beide Richtungen vorübergehend voll gesperrt werden. In Fahrtrichtung Süden wurde der Verkehr gegen 9.35 Uhr wieder freigegeben. In Richtung Norden wurde der Verkehr einspurig an der Brandstelle vorbeigeführt. Die Aufräumarbeiten waren zur Mittagszeit noch nicht abgeschlossen.