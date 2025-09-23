Ein Toter und ein Schwerverletzter nach Lkw-Crash auf der A6 bei Sinsheim

Am Freitagnachmittag, 19. September, hat sich auf der A6 bei Bad Rappenau ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach Angaben der Polizei übersah gegen 15.40 Uhr ein 40-Tonner-Fahrer am Stauende zwischen Sinsheim-Steinsfurt und Bad Rappenau den stockenden Verkehr und krachte in das Heck eines Sattelzuges.

Der Aufprall löste eine Kettenreaktion aus: Der Lkw schob einen Dacia auf einen weiteren Lastwagen. Das Auto wurde völlig zerstört, der Fahrer hatte keine Überlebenschance und starb noch am Unfallort.

Aufwändige Rettung des Lkw-Fahrers

Der Fahrer des auffahrenden 40-Tonners wurde im völlig deformierten Führerhaus eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten ihn erst nach rund 45 Minuten. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, sein Zustand gilt als kritisch. Ein weiterer Lkw-Fahrer erlitt eine Handverletzung.

Die Ladung des auffahrenden Lastwagens – tausende Dosen Energy-Drinks – verteilte sich über die Autobahn. Teile der Ladung fraßen sich in den Asphalt, sodass die Fahrbahn komplett gesperrt werden musste. Erst nach rund zwei Stunden konnten erste Fahrzeuge im Rückstau über eine Spur vorbeigeleitet werden.

Für die Bergungsarbeiten waren Feuerwehren aus Sinsheim, Bad Rappenau und Heilbronn im Einsatz, dazu zahlreiche Rettungskräfte und die Autobahnpolizei. Ein Gutachter untersucht nun die genaue Unfallursache.

Die Höhe des Schadens ist bislang nicht bekannt.