Waldhof verliert auch zweites Heimspiel - 0:1 gegen VfB II

Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hat auch sein zweites Heimspiel verloren. Gegen den VfB Stuttgart II zog der SVW vor 8.659 Zuschauern im Carl-Benz-Stadion mit 0:1 (0:0) den Kürzeren. Das Tor für die Schwaben fiel in der Nachspielzeit durch Julian Lürs, dessen Flanke sich ins Tor senkte (90.+4). Kurz danach war die Partie zu Ende. Zu allem Überfluss sah Waldhofs Tim Sechelmann in der 61. Minute die Gelb-Rote Karte. Es war seine zweite in der noch jungen Saison.

Waldhofs Trainer Luc Holtz nahm nach dem enttäuschenden 0:3 gegen Energie Cottbus fünf Änderungen an der Startelf vor und agierte gegen Stuttgart mit einer Dreierkette sowie davor einer Doppel-Sechs. Gegenüber dem Cottbus-Spiel zeigte sich die Gastgeber deutlich verbessert, auch wenn sie sich immer wieder schwertaten, wenn die Gäste schnell spielten. Zudem hatten sie Glück, dass Mohamed Sankoh einen Konter nicht im Tor unterbringen konnte, als Torhüter Thijmen Nijhuis ausgerutscht war (67.).

Auf Mannheimer Seite vergaben Felix Lohkemper (28.) und Masca (60.) die besten Chancen. Bei einem langen Ball von Nicklas Shipnoski (54.) konnte VfB-Torhüter Dominik Draband noch gerade so retten. Als alles nach dem Unentschieden aussah, sorgte der kurz zuvor eingewechselte Lürs doch noch für das entscheidende Tor. Zum Abschluss der Englischen Woche gastiert der Waldhof am Samstag bei Alemannia Aachen (14.00 Uhr).