Waldhof Mannheim verliert in Unterzahl bei Hansa Rostock

Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hat sich für eine starke kämpferische Leistung nicht belohnen können und das Gastspiel bei Hansa Rostock mit 0:1 (0:0) verloren. Vor 25.600 Zuschauern erzielte Marco Schuster in der 78. Minute den Siegtreffer für die Hausherren. Mannheims Verteidiger Tim Sechelmann (63.) musste mit der Gelb-Roten Karte vorzeitig vom Platz.

Waldhof-Trainer Dominik Glawogger agierte in der Abwehr mit einer Dreierkette und änderte seine Mannschaft im Vergleich zum Auftakt-2:2 gegen Verl auf zwei Positionen. Da für den am Freitag verpflichteten niederländischen Torhüter Thijmen Nijhuis noch die Spielberechtigung fehlte, stand erneut Lucien Hawryluk im Tor.

Der Ex-Dortmunder verlebte einen insgesamt ruhigen Nachmittag, da seine Vorderleute die Räume geschickt zustellten. Lediglich bei einer verunglückten Rückgabe von Julian Rieckmann (7.) und einem Schuss von David Hummel (32.) musste der Mannheimer Torhüter sein ganzes Können aufbieten. Beim Treffer von Schuster, dessen Schuss von Rieckmann abgefälscht wurde, war er machtlos. Waldhofs größte Chance vergab Malte Karbstein (21.), der aus fünf Metern per Direktabnahme knapp das Ziel verfehlte.