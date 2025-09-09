Früheres VfB-Talent Dajaku wechselt nach Ulm

Fußball-Drittligist SSV Ulm hat Offensivspieler Leon Dajaku verpflichtet und mit einem Vertrag bis zum 30. Juni 2027 ausgestattet. Der 24-Jährige, einst ein Top-Talent beim VfB Stuttgart, war zuletzt vereinslos.

«Für mich ist das eine tolle Chance und ich möchte meine Qualitäten bestmöglich einbringen, so dass wir gemeinsam erfolgreich sind», sagte Dajaku in einer Clubmitteilung. Er freue sich, auch wieder näher an der Heimat und bei der Familie zu sein, erklärte der gebürtige Waiblinger.

Sechs Vereine in sechs Jahren

Dajaku wurde im Nachwuchs des VfB ausgebildet und bestritt für die Stuttgarter auch die ersten zwei seiner bislang sechs Bundesliga-Spiele. 2019 zog er zum FC Bayern München und von dort später zu Union Berlin weiter.

In der Folge stand der Offensivmann auch bei Vereinen in England, der Schweiz, Kroatien und den Vereinigten Arabischen Emiraten unter Vertrag.